Стали известны подробности последних дней жизни педиатра, выпавшего из окна в Москве

Невеста педиатра, выпавшего из окна: врач недавно вернулся с конгресса в Сочи
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Педиатр, который выпал из окна во время вызова в Москве, строил планы на будущее. Об этом рассказала его невеста в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам девушки, у него были хорошие отношения с семьей, медик готовился к свадьбе с возлюбленной.

«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный», – сообщила она.

Молодой человек вместе с партнершей недавно посещал конгресс педиатрии в Сочи. Медик планировал перейти на должность в детской реанимации, где раньше уже работал.

Инцидент произошел на Хорошевском шоссе накануне ночью. Педиатр прибыл на вызов в элитный ЖК, где его ждал маленький пациент. Спустя некоторое время мужчина выпал из окна 18-го этажа. Спасти его не смогли. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

Детали инцидента выясняют следователи. На данный момент проводится проверка. Специалисты уже осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна в Великом Новгороде и выжил.

