Уголовное дело возбудили по факту массового отравления на фестивале «Крылья Сахалина»

На Сахалине завели дело после массого отравления на фестивале «Крылья Сахалина»
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению об отравлении волонтеров на фестивале «Крылья Сахалина». Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Сотрудники ведомства выявили информацию об отравлении волонтеров в ходе мониторинга СМИ.

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Во вторник Telegram-канал Mash сообщил, что после фестиваля музыки и авиации «Крылья Сахалина» 18 подростков-волонтеров пожаловались на температуру, диарею и общее недомогание.

Они подозревают, что причиной отравления стала курица из фестивального меню.

Ранее на свадьбе в Екатеринбурге отравились 15 человек.

