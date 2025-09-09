На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медсестра рассказала, что привычка переносить будильник приводит к лишнему весу

Daily Mail: привычка переносить будильник приводит к ожирению
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Медсестра из США предупредила, что привычка откладывать утренний подъем и многократно нажимать на кнопку «повтор» на будильнике может нанести вред здоровью и привести к появлению лишнего веса, пишет Daily Mail.

Джордан Брусс, дипломированная медсестра, рассказала, что многократное срабатывание будильника нарушает цикл быстрого сна. В результате человек сталкивается с инерцией сна — состоянием сонливости, усталости и перепадов настроения. Каждый новый сигнал сопровождается выбросом кортизола, основного гормона стресса, который запускает реакцию «бей или беги».

Она добавила, что хронический избыток кортизола связан с набором веса, так как этот гормон увеличивает выработку инсулина, а тот способствует накоплению жира. Эксперты в области сна также советуют облегчать утреннее пробуждение при помощи простых мер. В частности, не рекомендуется полностью зашторивать окна, чтобы тело получало естественный сигнал от восхода солнца, а также желательно придерживаться стабильного режима сна и бодрствования.

Ранее врач рассказал, в каких случаях сон на спине становится опасным.

