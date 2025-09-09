Названо число погибших в результате протестов в Непале

India Today: число погибших в результате беспорядков в Непале выросло до 22

В Непале число погибших в результате беспорядков выросло до 22. Об этом сообщает телеканал India Today.

«По меньшей мере 22 человека погибли и сотни получили ранения в результате применения полицией смертоносной силы против демонстрантов», — говорится в материале.

По данным канала, в основном в результате протестов погибли молодые люди, представляющие «Поколение Z». Трагедия произошла после того, как демонстранты, предположительно, подожгли местное полицейское отделение и напали на сотрудников, что побудило силы безопасности открыть огонь по протестующим.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собралась толпа протестующих с требованием отставки правительства. В ходе демонстрации они проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Кроме того, пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Незадолго до этого президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку Шарма Оли, но после этого протесты не прекратились.

Изначальной причиной недовольства граждан послужили ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Ограничения на использование платформ были сняты 9 сентября.

