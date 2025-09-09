Старт Недели рекламы в Москве в этом году пройдет в новом формате

Открывать Неделю рекламы в Москве в этом году будет совершенно новый день, который пройдет в формате супер-презентации с элементами шоу-программы, детали огласят 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК).

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Rambler&Co.

Уточняется, что в рамках мероприятия первые лица медиакоммуникационной индустрии вместе с топ-звездами и лидерами мнений из разных областей общественной жизни поделятся визионерскими наблюдениями и деловыми стратегиями, а также сделают заявления, способные изменить правила рекламного рынка.

Как сообщают организаторы, одной из главных целей нового дня стало представление формата, ломающего шаблоны проведения бизнес-конференций.

«В этом году Национальный рекламный форум пройдет очередную трансформацию и увеличится в масштабах. В рамках Недели рекламы пройдет уже четыре бизнес-дня, четыре культурных и вечерних события. Мы задаем высокую планку внутри профессионального сообщества, поэтому в этом году мы проведем не просто девятый по счету НРФ, а новый супер НРФ», — сообщил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков.

В финале первого дня Недели рекламы в Москве гостей ждет развлекательная программа, в рамках которой состоятся эксклюзивный шоу-показ «Ночь пожирателей мемов» и закрытая вечеринка. В программе заявлены выступления приглашенных звезд шоу-бизнеса.