В Узбекистане решили ввести двенадцатилетнее образование

Двенадцатилетнее школьное образование решили поэтапно ввести в Узбекистане, в первый класс дети пойдут с шести лет. Об этом телеканалу Uzbekistan 24 сообщил замминистра дошкольного и школьного образования страны Сардор Раджабов.

«В Узбекистане начата подготовка к переходу на 12-летнюю систему школьного образования», — сказал он.

По словам Раджабова, в школьную систему планируют включить год подготовки для шестилетних детей. Он считает, что это должно повысить качество образования и устранить существующие барьеры для абитуриентов, которые поступают в иностранные университеты.

«При поступлении в зарубежные вузы выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы. Это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в некоторых странах не потребуется проходить foundation (подготовительные курсы), и у них появится возможность напрямую поступать на бакалавриат», — отметил замминистра.

В настоящее время в Узбекистане действует 11-летнее среднее образование с семилетнего возраста.

В сентябре 2024 года помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования. 11 лет школьного образования он называл «непозволительной роскошью».

Ранее в ГД предложили сделать платным образование в школах и техникумах для иностранцев.