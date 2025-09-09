На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье врачи удалили мужчине «сережки» на мочках ушей

Врачи Наро-Фоминской больницы помогли 53-летнему мужчине, у которого в ушах образовались уплотнения, оттягивающие мочки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент обратился к врачам с жалобами на уплотнения, которые оказались атеромами — кистами подкожной сальной железы.

«Они не представляют опасности для здоровья, но создают косметический дефект. Такие образования часто воспаляются, они могут активно расти, перерастягивая мочки ушей», — пояснили врачи.

Мужчина пытался выдавать образования, как прыщи, но только усугубил ситуацию и в итоге пришел за помощью.

Хирурги удалили атеромы, наложив едва заметные швы для достижения косметического эффекта. Сейчас пациент выписан и чувствует себя хорошо.

Ранее в Москве хирурги удалили с головы пациентки десять атером.

