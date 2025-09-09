На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае после пожара в зоопарке организовали прокурорскую проверку

Прокуратура начала проверку по факту пожара в зоопарке в городе Ейске
Виталий Аньков/РИА Новости

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании зоопарка «Крокодиловый каньон», расположенном в городе Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что в результате возгорания здание зоопарка площадью 150 квадратных метров оказалось уничтожено. Также повреждения получили сооружения в дельфинарии и несколько торговых палаток. При этом люди не пострадали.

«Причины пожара устанавливаются, на месте работает следственная группа», — говорится в заявлении.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства проведения эвакуационных мероприятий в отношении животных. В публикации подчеркивается, что при наличии оснований специалисты примут необходимые меры прокурорского реагирования.

9 сентября Telegram-канал SHOT написал, что в городе Ейске загорелось одно из зданий на улице Шмидта. В нем находились дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк». На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Волгограде произошел пожар в частном приюте для животных.

