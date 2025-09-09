Москвич забил сожительницу камнями на прогулке в горах Бурятии и скинул в реку

В Бурятии турист забил сожительницу на горной прогулке и скинул в реку

В Тункинском районе выясняются обстоятельства травмирования туристки, женщину нашли на горной тропе, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

Инцидент произошел 5 сентября на берегу реки Кынгарга, местные жители обнаружили женщину с ранами на голове, спасти пострадавшую не удалось. Как установили следователи, к совершению преступления оказался причастен сожитель 42-летней туристки.

Пара приехала в Бурятию из Москвы и в один из дней отправилась на прогулку. В какой-то момент между туристами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый забил потерпевшую камнями и сбросил в реку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Урале мужчина забил возлюбленную за то, что та откровенно общалась с соседом.