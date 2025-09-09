На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич забил сожительницу камнями на прогулке в горах Бурятии и скинул в реку

В Бурятии турист забил сожительницу на горной прогулке и скинул в реку
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Тункинском районе выясняются обстоятельства травмирования туристки, женщину нашли на горной тропе, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

Инцидент произошел 5 сентября на берегу реки Кынгарга, местные жители обнаружили женщину с ранами на голове, спасти пострадавшую не удалось. Как установили следователи, к совершению преступления оказался причастен сожитель 42-летней туристки.

Пара приехала в Бурятию из Москвы и в один из дней отправилась на прогулку. В какой-то момент между туристами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый забил потерпевшую камнями и сбросил в реку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Урале мужчина забил возлюбленную за то, что та откровенно общалась с соседом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами