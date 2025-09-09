На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 1,2 млн рублей после обвинений в госизмене

В Воронеже мошенники под видом силовиков выманили у пенсионерки 1,2 млн рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

72-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками военной прокуратуры, обвинили ее в государственной измене и выманили более миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные впервые связались с пожилой женщиной еще в июне. Аферист, представившийся сотрудником телефонной компании, сообщил о необходимости перезаключения договора и запросил номер СНИЛС. Спустя несколько дней женщине позвонил другой мужчина, назвавшийся сотрудником военной прокуратуры.

Он заявил, что пенсионерка контактировала с представителем фонда, финансирующего ВСУ, и обвинил ее в государственной измене. Для «закрытия» дела мошенник потребовал задекларировать сбережения через «Комитет банковского надзора».

Пенсионерка, следуя инструкциям очередного лжесотрудника, сняла со счета все свои деньги 1,2 млн рублей и передала их курьеру, который забрал наличные, упакованные в черный пакет. Аферисты заверили женщину, что дело прекращено, и деньги скоро вернутся на ее счет. Когда этого не произошло, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее в Хабаровске пенсионерка отдала 3 млн рублей за несуществующую посылку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами