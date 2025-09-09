Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 1,2 млн рублей после обвинений в госизмене

72-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками военной прокуратуры, обвинили ее в государственной измене и выманили более миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные впервые связались с пожилой женщиной еще в июне. Аферист, представившийся сотрудником телефонной компании, сообщил о необходимости перезаключения договора и запросил номер СНИЛС. Спустя несколько дней женщине позвонил другой мужчина, назвавшийся сотрудником военной прокуратуры.

Он заявил, что пенсионерка контактировала с представителем фонда, финансирующего ВСУ, и обвинил ее в государственной измене. Для «закрытия» дела мошенник потребовал задекларировать сбережения через «Комитет банковского надзора».

Пенсионерка, следуя инструкциям очередного лжесотрудника, сняла со счета все свои деньги 1,2 млн рублей и передала их курьеру, который забрал наличные, упакованные в черный пакет. Аферисты заверили женщину, что дело прекращено, и деньги скоро вернутся на ее счет. Когда этого не произошло, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

