На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько человек пострадали при эвакуации аэропорта Хитроу

Independent: 21 человек пострадал при эвакуации из терминала аэропорта Хитроу
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

21 человек получил травмы при эвакуации из терминала аэропорта Хитроу в Лондоне, пишет газета Independent.

По информации издания, ни одна из травм не была признана опасной для жизни.

«На место происшествия прибыли сотрудники-специалисты совместно с пожарной бригадой Лондона и службой скорой помощи Лондона, которые провели тщательный осмотр местности. Следов каких-либо опасных веществ обнаружено не было», — говорится в публикации.

8 сентября Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за «возможного инцидента с опасными химическими веществами». Был закрыт четвертый терминал аэропорта. К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи.

Также 8 сентября в аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более 20 рейсов.

Ранее была названа причина посадки рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами