Стало известно, сколько человек пострадали при эвакуации аэропорта Хитроу

Independent: 21 человек пострадал при эвакуации из терминала аэропорта Хитроу

21 человек получил травмы при эвакуации из терминала аэропорта Хитроу в Лондоне, пишет газета Independent.

По информации издания, ни одна из травм не была признана опасной для жизни.

«На место происшествия прибыли сотрудники-специалисты совместно с пожарной бригадой Лондона и службой скорой помощи Лондона, которые провели тщательный осмотр местности. Следов каких-либо опасных веществ обнаружено не было», — говорится в публикации.

8 сентября Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за «возможного инцидента с опасными химическими веществами». Был закрыт четвертый терминал аэропорта. К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи.

Также 8 сентября в аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более 20 рейсов.

Ранее была названа причина посадки рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске.