Россиянам объяснили, почему возникает осенняя депрессия

Осенняя депрессия преимущественно связана с недостатком солнечного света, который напрямую влияет на выработку ключевых нейромедиаторов — серотонина и мелатонина. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Серотонин, известный как «гормон радости», является предшественником мелатонина — «гормона сна». Человек попадает в замкнутый круг симптомов: ухудшается настроение, возникает бессонница, усиливается тревожность. В таком состоянии организм становится уязвимым к стрессу, снижаются внимание и концентрация, появляются апатия и раздражительность», — объяснила специалист.

Она добавила, что тяжесть состояния зависит от генетической предрасположенности, индивидуальных особенностей личности, биохимических процессов в мозге, жизненных обстоятельств, сопутствующих заболеваний и образа жизни.

До этого Демьяновская предупреждала, что с визитом к врачу не стоит тянуть, если подавленность и апатия вошли в систему. Особенно тревожными сигналами, по ее словам, являются нарушения сна и аппетита, злоупотребление алкоголем, а также суицидальные мысли.

