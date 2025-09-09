Урны с изображением Байкала возмутили жителей Бурятии

Администрация международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ отреагировала на жалобы жителей Бурятии. Посетителей аэропорта возмутили урны с изображением легендарного озера, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Жители столицы Бурятии возмутились решениям по оформлению аэропорта. На урнах, расположенных в гостиничной зоне, изображен силуэт Байкала. Местные жители считают подобное дизайнерское решение недопустимым, так как урны — это место, куда люди выбрасывают мусор, в том числе окурки.

Кроме того, возмущение жителей Улан-Удэ вызвало размещение молитвенного барабана в зоне курения. Для посетителей аэропорта это выглядело неуважительным по отношению к святыне региона. В свою очередь администрация аэропорта пообещала убрать молитвенный барабан и заменить урны.

В октябре 2024 года глава Буддийской сангхи России, XXIV пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев, обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом не спешить с принятием нового закона о Байкале. Аюшеев подчеркнул, что в документе меняется подход к охране экосистемы Байкала — с приоритетом сохранения природы на приоритет вмешательства в нее. Он привел конкретные примеры: законопроект допускает развитие частной собственности и строительство отелей в регионе, что, по его мнению – недопустимо. Особое внимание хамбо-лама уделил вопросу рубки вековых деревьев, назвав ее категорически неприемлемой.

Глава Буддийской сангхи России напомнил, что Байкал — не просто природное явление, а священное место для всего буддийского мира. По его словам, Байкал — это «пуповина Земли», требующая особого уважения и бережного отношения. Байкал оберегает верующих от злых помыслов и поступков, уточнил Аюшеев.

Ранее защитой Байкала планировал заняться американский актер Стивен Сигал.