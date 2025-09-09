Юноши изнасиловали 11-летнюю немую девочку на территории полицейского участка

11-летняя немая школьница подверглась групповому изнасилованию в Индии. Об этом сообщает The times of India.

Инцидент произошел в городе Визаг. Несовершеннолетние молодые люди надругались над ней на территории полицейского участка. Подробности не уточняются.

«Пострадавшая девочка была доставлена в больницу для медицинского обследования и лечения», – сообщается в публикации.

После произошедшего пострадавшая сообщила обо всем родителям, они вместе с дочерью отправились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании.

На данный момент обвиняемые находятся под арестом. Известно, что нападавших было двое, им по 16 лет, они жили по соседству с пострадавшей. Сейчас проводится расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Индии другую 11-летнюю девочку несколько месяцев насиловал сосед. В какой-то момент она забеременела и рассказала обо всем семье. Пострадавшая родила, но ее ребенок не выжил.

Ранее мужчина годами насиловал двух девочек и предстал перед судом спустя более 10 лет.