Попытку создать «советский народ» назвали губительной для русской культуры

Историк Будур: советская эпоха нанесла серьезный ущерб русской культуре
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Советский проект по созданию «новой общности — советского народа» оказался разрушительным для русской культуры. Об этом заявила в статье для «Московского комсомольца» писатель, историк и культуролог Наталия Будур.

По ее словам, сама идея «советского народа», впервые сформулированная в 1930-х годах и официально закрепленная в 1961 году, носила в первую очередь политический характер. Она была призвана консолидировать население страны, но обернулась тем, что именно русская культура оказалась «размытой» и частично утраченной, в то время как культуры национальных меньшинств смогли сохраниться.

Будур напомнила, что Владимир Ленин и Иосиф Сталин имели противоположные позиции в отношении русских: первый, по ее выражению, «жестко отодвигал» русский народ на вторые роли, тогда как второй открыто называл его «великой нацией». Однако, несмотря на декларации, именно в сталинский период деревня — основа русской традиционной культуры — была фактически уничтожена коллективизацией.

Особое внимание автор уделяет последствиям культурной политики. По ее данным, только в Москве в 1917 году насчитывалось 846 храмов, из которых в годы советской власти 426 были разрушены, а еще 340 закрыты. Одновременно происходила продажа за границу уникальных произведений искусства и церковной утвари, созданных русскими мастерами.

«Русские стали фундаментом для строительства советской общности, но именно они и потеряли часть своей культурной памяти», — отмечает Будур. В результате, по ее мнению, к моменту распада СССР русское общество получило «культурную травму» и вынуждено было «болезненно возвращаться к своим истокам».

Сегодня обращение к традициям — это не просто дань моде, а жизненная необходимость, без которой невозможно полноценное восстановление культурной идентичности, заключила Будур.

