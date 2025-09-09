Врач: осенняя депрессия — повод обратиться к специалисту

Осенняя депрессия или сезонное аффективное расстройство — не просто временное ухудшение настроения, а серьезное заболевание, которое существенно снижает качество жизни и требует профессиональной медицинской помощи. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она подчеркнула, что с визитом к специалисту не стоит тянуть, если подавленность и апатия вошли в систему.

«Если депрессия мешает работать и заниматься привычными делами, находить хоть малейший повод для радости и заботиться о себе, если перестало радовать то, что раньше приносило удовольствие, появились мысли о собственной ненужности, никчемности, о мрачной бессмысленности жизни — нужно признать, что нужна помощь», — сказала Демьяновская.

Особенно тревожными сигналами являются нарушения сна и аппетита, злоупотребление алкоголем, а также суицидальные мысли, добавила она.

Врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев до этого говорил, что депрессия редко выглядит как картинка из фильма про серый дождливый Лондон. По его словам, часто человек продолжает ходить на работу, но все делает на автопилоте, а вечером буквально «вынимает батарейку».

