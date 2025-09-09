Массовое отравление волонтеров произошло на фестивале «Крылья Сахалина»

Массовое отравление волонтеров произошло на фестивале музыки и авиации «Крылья Сахалина». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фестиваль проходил на аэродроме «Пушистый» в Сахалинской области. По данным Mash, после двух дней работы 18 подростков оказались на больничных койках.

Оба дня фестиваля прошли благополучно, но уже дома одной из школьниц резко стало плохо. Девушка написала об этом в рабочий чат, после чего остальные 17 волонтеров пожаловались на температуру, диарею и общее недомогание. Ближе к вечеру они начали обращаться в инфекционную больницу.

Волонтеры подозревают, что причиной отравления стала курица из фестивального меню. По информации канала, организаторы извинились и отказались сотрудничать с этим подрядчиком питания.

В конце августа массовое отравление произошло на свадьбе в Екатеринбурге. После торжества в зале Olymp Hall отравились 15 человек, включая троих детей, их госпитализировали. Большинству пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию.

Ранее туристы из России рассказали о странном вирусе в Турции.