ТАСС: в ТЦК требуют с призывника $30 тысяч за возможность уйти домой

Стали известны предположительные цены в киевском территориальном центре комплектования (ТЦК) на перевод в определенное подразделение и за выход из сборного пункта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, сотрудники ТЦК на Украине требуют $8 тыс. для того, чтобы забрали человека на службу в определенное подразделение, а чтобы призывника выпустили домой из сборного пункта, нужно заплатить $30 тыс.

В качестве примера он привел информацию военнослужащего разведвзвода ВСУ, который рассказал случай, когда его знакомого поймали на улице ТЦК. Он позвонил украинскому военнослужащему и попросил забрать его в подразделение. Украинский военный позвонил для этого в ТЦК, где ему назвали цену в $8 тыс. Чтобы военнослужащий мог уйти домой, необходимо было заплатить $30 тыс. При этом никто не дает гарантии, что на следующий день его снова не поймают сотрудники ТЦК.

Собеседник агентства рассказал, что данная информация вызвала большой резонанс на Украине. После чего киевскому ТЦК пришлось давать опровержение, назвав публикацию фейком.

В конце августа украинские СМИ сообщали, что в Одессе можно избежать мобилизации, заплатив сотрудникам ТЦК взятку в размере $13 тыс. При обращении через посредников сумма взятки может быть снижена до $7 тыс. Местные жители подтверждают существование подобной коррупционной практики.

