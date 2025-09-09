На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» передала спецтехнику участникам СВО в Запорожской области

Якушев: вся Россия занимается вопросами доставки спецтехники для СВО
Партия «Единая Россия»

Вся Россия, от Владивостока до Калининграда, занимается вопросами доставки гумпомощи и спецтехники, которая необходима для выполнения задач СВО, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время передачи грузов для военнослужащих в Запорожской области.

Он отметил, что партия постоянно стремится обеспечить фронт всем необходимым.

«У вас особая миссия – вы защищаете стратегический важный для страны инфраструктурный объект. Поэтому принципиально важно, чтобы вы несли вашу службу на самом высоком уровне», — сказал он.

Якушев добавил, что партии также помогает фонд «Наша Правда».

«Еще раз вам огромные слова благодарности. Однозначно - всей страной мы добудем Победу», — сказал Якушев, обращаясь к военнослужащим.

Напомним, «Единая Россия» собрала более 14,7 млрд рублей на закупку всего необходимого для участников СВО.

