На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ульяновской области рабочего придавило рухнувшей стеной

В Ульяновской области на рабочего рухнула стена во время ремонта
true
true
true
close
Telegram-канал «СУ СКР по Ульяновской области»

В Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины на строительном объекте, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

Инцидент произошел 8 августа в Димитровграде на улице Черемшанской. В ходе ремонтных работ в одном из зданий внезапно обрушилась стена. Под ее обломками оказался 58-летний рабочий, являвшийся сотрудником подрядной организации.

Пострадавшего с тяжелыми травмами оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве врачи спасли маляра, упавшего со строительных лесов. Мужчина во время падения задел боком острый край доски и получил глубокую рану. По словам медиков, мужчина «родился в рубашке» — он упал с большой высоты, но все органы оказались целы. В больнице травматологи остановили кровотечение, установили дренаж и ушили рану. Уже через четыре дня после инцидента рабочий отправился домой.

Ранее в Москве рабочие пострадали при обрушении строительных лесов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами