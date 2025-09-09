В Ульяновской области рабочего придавило рухнувшей стеной

В Ульяновской области на рабочего рухнула стена во время ремонта

В Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины на строительном объекте, пострадавшего спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

Инцидент произошел 8 августа в Димитровграде на улице Черемшанской. В ходе ремонтных работ в одном из зданий внезапно обрушилась стена. Под ее обломками оказался 58-летний рабочий, являвшийся сотрудником подрядной организации.

Пострадавшего с тяжелыми травмами оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве врачи спасли маляра, упавшего со строительных лесов. Мужчина во время падения задел боком острый край доски и получил глубокую рану. По словам медиков, мужчина «родился в рубашке» — он упал с большой высоты, но все органы оказались целы. В больнице травматологи остановили кровотечение, установили дренаж и ушили рану. Уже через четыре дня после инцидента рабочий отправился домой.

Ранее в Москве рабочие пострадали при обрушении строительных лесов.