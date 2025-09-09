На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четырем украинским диверсантам вынесен приговор за теракт на российском аэродроме

ФСБ: украинцам дали до 28 лет колонии за теракт на аэродроме в Калужской области
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Западный окружной военный суд вынес приговор четырем гражданам Украины, причастным к теракту на военном аэродроме в Калужской области и минированию линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным службы, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 26 до 28 лет. Первые пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строго режима. Также украинцам назначили штрафы в размере от 1,7 до 2 млн рублей.

Уточняется, что диверсантов задержали 30 августа 2023 года в Брянской области во время боестолкновения. В ходе этой операции у украинцев изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также различные устройства, в том числе приборы ночного видения.

Следствие установило, что осужденные были членами диверсионно-разведывательной группы, сформированной сотрудниками Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны Украины. Доказана их причастность к терактам на территории РФ, незаконном обороте и контрабанде оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном пересечении границы России. Украинцы признали свою вину и сотрудничали со следствием.

Ранее ФСБ показала бомбу, которой террористы хотели подорвать российского военного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами