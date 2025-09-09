Четырем украинским диверсантам вынесен приговор за теракт на российском аэродроме

ФСБ: украинцам дали до 28 лет колонии за теракт на аэродроме в Калужской области

Западный окружной военный суд вынес приговор четырем гражданам Украины, причастным к теракту на военном аэродроме в Калужской области и минированию линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным службы, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 26 до 28 лет. Первые пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строго режима. Также украинцам назначили штрафы в размере от 1,7 до 2 млн рублей.

Уточняется, что диверсантов задержали 30 августа 2023 года в Брянской области во время боестолкновения. В ходе этой операции у украинцев изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также различные устройства, в том числе приборы ночного видения.

Следствие установило, что осужденные были членами диверсионно-разведывательной группы, сформированной сотрудниками Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны Украины. Доказана их причастность к терактам на территории РФ, незаконном обороте и контрабанде оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном пересечении границы России. Украинцы признали свою вину и сотрудничали со следствием.

