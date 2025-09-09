На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новых мошеннических схемах с соцвыплатами

Мошенники создали фишинговый сайт с информацией о госвыплатах для детей
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали создавать фишинговые сайты, на которых можно оформить субсидии. На подобных ресурсах они обещают выплату 45 тыс. рублей для семей с детьми. Об этом РИА Новости рассказали в компании Angara Security.

Эксперты по кибербезопасности выяснили, что в названии сайта, который был размещен на домене третьего уровня, упоминается ЕСИА и «Госуслуги», кроме того на фишинговом ресурсе «используются атрибуты Системы быстрых платежей (СБП) для придания ему легитимного вида».

По словам собеседников агентства, чтобы получить так называемую «госвыплату» в размере 45 тыс. рублей, пользователю необходимо привязать счет с помощью СБП и отсканировав QR-код на фишинговой странице. Затем человека перенаправляют в мобильное приложение банка с запросом на привязку счета, после чего без подтверждения операций злоумышленники переводят средства жертвы на подконтрольные им счета.

Отмечается, что эксперты компании совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировали обнаруженный домен.

В России стало известно, что мошенники придумали схему обмана граждан с покупкой украшений.

