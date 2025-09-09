Россиянин защитил жену от пьяного приятеля и ударил его топором

В Бурятии мужчина с топором напал на обидчика жены

Житель Бурятии получил срок за нападение с топором на приятеля, который обидел его жену. Об этом сообщает пресс-служба Гусиноозерского районного суда.

По данным следствия, инцидент произошел 1 января 2025 года, обвиняемый увидел, как пьяный знакомый схватил eгo cyпpyгy зa вoлocы. Пoлaгaя, чтo пpиятeль xoчeт изнacилoвaть жeнщинy, он cтaл тpeбoвaть ee oтпycтить. Между мужчинами завязалась драка.

В какой-то момент супруг пострадавшей схватил топор и не менее шести раз ударил им оппонента по голове. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении пределов самообороны. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее россиянин избил возлюбленную, которая не дала ему денег на выпивку.