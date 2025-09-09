Врач назвала последствия резкого отказа от сладкого

Резкий отказ от сладкого может вызвать биохимический и психологический стресс, потому что такие продукты стимулируют выработку гормонов удовольствия, быстро повышают уровень глюкозы в крови и обеспечивают кратковременный прилив энергии. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в результате организм привыкает постоянно «подпитываться» сахаром.

«Когда человек резко перестает употреблять сладкое, клетки организма недополучают привычный источник энергии, и мозг сигнализирует о дефиците глюкозы. В результате появляются слабость, раздражительность и упадок сил, что напоминает симптомы зависимости», — отметила Соломатина.

Врач отметила, что на фоне отказа от сладкого у человека будут происходить перестройка обменных процессов и постепенное обучение организма вырабатывать энергию из нормальной пищи. Чтобы минимизировать неприятные симптомы, она посоветовала корректировать рацион постепенно и принимать хром и магний, которые поддерживают нормальную работу гормонов и снижают стрессовую нагрузку на организм.

Главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков до этого говорил, что резкий отказ от сахара безопасен для человека и может принести пользу, если говорить о нем как о монопродукте.

Ранее сообщалось, что заменитель сахара смог уничтожить клетки рака поджелудочной.