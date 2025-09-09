На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала последствия резкого отказа от сладкого

Врач Соломатина: резкий отказ от сладкого может вызвать стресс
true
true
true
close
Shutterstock

Резкий отказ от сладкого может вызвать биохимический и психологический стресс, потому что такие продукты стимулируют выработку гормонов удовольствия, быстро повышают уровень глюкозы в крови и обеспечивают кратковременный прилив энергии. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в результате организм привыкает постоянно «подпитываться» сахаром.

«Когда человек резко перестает употреблять сладкое, клетки организма недополучают привычный источник энергии, и мозг сигнализирует о дефиците глюкозы. В результате появляются слабость, раздражительность и упадок сил, что напоминает симптомы зависимости», — отметила Соломатина.

Врач отметила, что на фоне отказа от сладкого у человека будут происходить перестройка обменных процессов и постепенное обучение организма вырабатывать энергию из нормальной пищи. Чтобы минимизировать неприятные симптомы, она посоветовала корректировать рацион постепенно и принимать хром и магний, которые поддерживают нормальную работу гормонов и снижают стрессовую нагрузку на организм.

Главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков до этого говорил, что резкий отказ от сахара безопасен для человека и может принести пользу, если говорить о нем как о монопродукте.

Ранее сообщалось, что заменитель сахара смог уничтожить клетки рака поджелудочной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами