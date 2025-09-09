На Камчатке автомобилист снес ограждение Мемориала Славы и сбежал

Прокуратура Елизовского района взяла на контроль дело о ДТП в поселке Термальный, в результате которого было повреждено ограждение Мемориала Славы в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Камчатскому краю.

По информации прокуратуры, инцидент произошел 7 сентября, когда 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Королла Аксио», не справившись с управлением, допустил занос, после чего его автомобиль вынесло на ограждение мемориала. Уточняется, что виновник ДТП покинул место происшествия.

Позднее мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции региона и доставили в отдел для установления всех обстоятельств произошедшего. В прокуратуре уточнили, что виновник аварии признал свою вину и объяснил, что сбежал с места ДТП, так как испугался ответственности.

Отмечается, что ранее мужчину лишали прав после истечения срока, при этом на пересдачу не явился.

