На Камчатке автомобилист снес ограждение Мемориала Славы и сбежал

Прокуратура Елизовского района взяла на контроль дело о ДТП в поселке Термальный, в результате которого было повреждено ограждение Мемориала Славы в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Камчатскому краю.

По информации прокуратуры, инцидент произошел 7 сентября, когда 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Королла Аксио», не справившись с управлением, допустил занос, после чего его автомобиль вынесло на ограждение мемориала. Уточняется, что виновник ДТП покинул место происшествия.

Позднее мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции региона и доставили в отдел для установления всех обстоятельств произошедшего. В прокуратуре уточнили, что виновник аварии признал свою вину и объяснил, что сбежал с места ДТП, так как испугался ответственности.

Отмечается, что ранее мужчину лишали прав после истечения срока, при этом на пересдачу не явился.

До этого сообщалось, что на видео попало, как неизвестный осквернил памятник героям ВОВ в Симферополе.

Ранее в Казани неизвестная прикурила сигарету от Вечного огня.

