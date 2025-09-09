На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные источники аллергии осенью

Врач Скорпилева: пожухлая листва может стать источником аллергии осенью
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Пожухлая листва может стать источником аллергии в осенний период, поскольку там развиваются бактерии и вырабатываются вещества, способные вызывать нежелательную реакцию. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева.

По ее словам, остаточно в это время действуют аллергены полыни и сорных трав.

«Осень — это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже — на чернику», — продолжила Скорпилева.

Врач пояснила, что это может быть связано с перееданием или обработкой плодов различными препаратами. Она отметила, что аллергия может проявляться в виде чихания, обильного слезотечения и ринореи. Кроме того, бывают случаи аллергии с невысокой температурой.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, до этого показало, что кормление младенцев черникой в первый год жизни может помочь снизить проявления аллергии и поддержать оптимальный иммунный баланс.

Ранее россиянам напомнили об опасности плесени в ванной и объяснили, как от нее избавиться.

