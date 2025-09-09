В Екатеринбурге мальчик забрался на подоконник и справлял нужду из окна

Жители Екатеринбурга заметили ребенка, который стал в оконном проеме и справлял нужду на улицу. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в местном жилом комплексе Nova Park, на втором этаже. По данным издания, маленький мальчик держался за оконную раму и из озорства мочился. В этот момент взрослых рядом не было. При этом внутри якобы находился еще один ребенок, но на кадрах его не заметно.

«Нам, конечно, не нравится, что этот ребенок «поливает» из окна, но дело в другом: он маленький, и легко может выпасть. Куда родители смотрят?», – рассказал один из очевидцев.

По словам местных жителей, несовершеннолетний не в первый раз подвергает жизнь опасности. Отмечается, что в этой квартире, предположительно, проживают мигранты. Очевидцы призвали родителей провести с детьми беседу.

До этого в Петербурге мужчину не спасли после того, как помочился на трансформаторную будку. После того, как он справил нужду, петербуржца ударило током.

Ранее в Подмосковье мужчина помочился на ограду храма и напал на священника.