Россиянка из ревности едва не заколола вилами соперницу

В Курской области женщина из ревности напала на соперницу с вилами
Shutterstock

Жительница Курской области получила срок за нападение на соперницу с вилами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в марте на одной из ферм, две женщины поссорились на почве ревности. В ходе конфликта потерпевшая замахнулась на соперницу ведром, а та в ответ ударила ее вилами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, фигурантка объяснила свой поступок тем, что пыталась отбиться от нападавшей. Приговором мирового суда ей назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.

До этого в Омске мужчина сжег машину тестя из-за развода с женой. Потерпевший рассказал, что перед происшествием имел неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в бракоразводном процессе с его дочерью. 41-летний подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее россиянка из ревности напала на двух девушек в кафе.

