Россиянка из ревности едва не заколола вилами соперницу

В Курской области женщина из ревности напала на соперницу с вилами

Жительница Курской области получила срок за нападение на соперницу с вилами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в марте на одной из ферм, две женщины поссорились на почве ревности. В ходе конфликта потерпевшая замахнулась на соперницу ведром, а та в ответ ударила ее вилами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, фигурантка объяснила свой поступок тем, что пыталась отбиться от нападавшей. Приговором мирового суда ей назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.

