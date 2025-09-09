На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как чтение новостей приводит к перееданию

Привычка постоянно следить за новостями может стать причиной переедания, поскольку поток тревожной информации заставляет организм испытывать стресс даже в том случае, если события напрямую нас не касаются. Об этом kp.ru рассказала врач-психиатр, психотерапевт с многолетним стажем Евгения Кушнирская.

«Мы в курсе многих событий, которые к нам не имеют напрямую никакого отношения. Но мозгу это не важно — виртуальную реальность он воспринимает как реальную опасность, ведь мы это слушаем и видим, обрабатываем эту информацию», — объяснила психотерапевт.

Она отметила, что тревожные новости забирают энергию и эмоции, поэтому организм ищет быстрый способ это скомпенсировать — чаще всего им выступает еда. Кушнирская уточнила, что в такие моменты люди чаще тянутся к сладкому, кофе или энергетикам, что приводит к еще большему истощению организма, недосыпу и хроническому стрессу. Впоследствии человек сталкивается с перееданием и набором лишнего веса.

Чтобы избежать проблем, специалист посоветовала следить за питанием и регулировать поток информации.

Ученые из Великобритании до этого установили, что купание в холодной воде, которое некоторые люди практикуют для восстановления и улучшения самочувствия, может иметь неожиданный побочный эффект — провоцировать переедание.

Ранее были названы опасные последствия переедания клетчатки.

