В ЕС закрылись 72 крупных промышленных предприятия за 8 месяцев

В Евросоюзе закрылись 72 крупных предприятия с начала года
Carl Recine/Reuters

В Европейском Союзе зафиксирован всплеск закрытий крупных предприятий. За первые восемь месяцев текущего года количество крупных промышленных объектов, заявивших о прекращении деятельности, достигло пикового значения со времен мирового финансового кризиса, пишет РИА Новости.

С начала года по конец августа 72 крупных завода в ЕС объявили о планах закрытия. Самый высокий показатель был зафиксирован в кризисном 2009 году, когда за тот же период закрылась 81 компания. Даже в период пандемии COVID-19 этот показатель был значительно ниже – всего 49 предприятий.

Примечательно, что в отличие от прошлых лет, когда большая часть закрытий приходилась на Германию, в текущем году закрытия распределены более равномерно по всей экономике ЕС. Лидирует Испания (17%), за ней следуют Франция (14%), Чехия и Германия (по 11%). Наименьшее количество закрытий отмечено в Хорватии и Дании (по одному предприятию).

Кризис привел к увольнению около 18 тысяч работников в промышленном секторе, что является третьим по величине показателем в истории Евросоюза. Больше увольнений наблюдалось только в период пандемии (18,7 тысячи) и во время глобального финансового кризиса (27,3 тысячи).

В целом, количество закрытых крупных предприятий во всех секторах экономики ЕС достигло 99, что является максимальным показателем с 2009 года. В результате этих закрытий работу потеряли 27,3 тысячи человек.

Ранее Путин заявил, что ведущие экономики ЕС впадают в рецессию.

