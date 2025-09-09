На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чите из-за паводка перекрыли движение по мосту

Движение по мосту на Комсомольской улице в Чите перекрыто из-за паводка
true
true
true
close
Shutterstock/sunakri

В Чите Забайкальского края из-за подъема уровня воды в реке было приостановлено движение по мосту на улице Комсомольской. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«В связи с продолжающимся ростом уровня воды в реке Чита с 01:00 9 сентября будет закрыто движение по мосту на улице Комсомольской в районе «Пожарки», – говорится в официальном уведомлении.

Перекрытие моста повлияло на привычные маршруты общественного транспорта. Троллейбусы под номерами 2 и 3 теперь курсируют через район центрального рынка, а автобусы с номерами 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 21, 23, 24, 25т, 27, 40, 47, 49, 51, 58, 61 и 77 перенаправлены через ТЦ «Фортуна».

Вечером 8 сентября региональное управление МЧС информировало о продолжающемся увеличении уровня воды в реке, который к 21:00 по местному времени достиг отметки в 342 см. При этом отмечалось снижение уровня воды в реках Бургень и Шишкино. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю функционирует в режиме повышенной готовности.

Ранее на Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами