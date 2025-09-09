В Чите из-за паводка перекрыли движение по мосту

Движение по мосту на Комсомольской улице в Чите перекрыто из-за паводка

В Чите Забайкальского края из-за подъема уровня воды в реке было приостановлено движение по мосту на улице Комсомольской. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«В связи с продолжающимся ростом уровня воды в реке Чита с 01:00 9 сентября будет закрыто движение по мосту на улице Комсомольской в районе «Пожарки», – говорится в официальном уведомлении.

Перекрытие моста повлияло на привычные маршруты общественного транспорта. Троллейбусы под номерами 2 и 3 теперь курсируют через район центрального рынка, а автобусы с номерами 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 21, 23, 24, 25т, 27, 40, 47, 49, 51, 58, 61 и 77 перенаправлены через ТЦ «Фортуна».

Вечером 8 сентября региональное управление МЧС информировало о продолжающемся увеличении уровня воды в реке, который к 21:00 по местному времени достиг отметки в 342 см. При этом отмечалось снижение уровня воды в реках Бургень и Шишкино. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю функционирует в режиме повышенной готовности.

