Песков рассказал, что много раз получал звонки от телефонных мошенников

Песков: мне много лет звонят телефонные мошенники

Телефонные мошенники много раз звонили пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По словам Пескова, ему звонят на протяжении уже многих лет. При этом он подчеркнул, что никому из мошенников пока не удалось преуспеть.

Песков добавил, что у его родственников были ситуации, когда их «чудом удалось предостеречь».

19 июня глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами аферистов стали порядка 12 депутатов.

8 июня Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок.

30 мая стало известно, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата администрации президента Соединенных Штатов Сьюзан Уайлс.

Ранее Путин назвал острой ситуацию с распространением кибермошенничества.