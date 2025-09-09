На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, что много раз получал звонки от телефонных мошенников

Песков: мне много лет звонят телефонные мошенники
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Телефонные мошенники много раз звонили пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По словам Пескова, ему звонят на протяжении уже многих лет. При этом он подчеркнул, что никому из мошенников пока не удалось преуспеть.

Песков добавил, что у его родственников были ситуации, когда их «чудом удалось предостеречь».

19 июня глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами аферистов стали порядка 12 депутатов.

8 июня Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок.

30 мая стало известно, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата администрации президента Соединенных Штатов Сьюзан Уайлс.

Ранее Путин назвал острой ситуацию с распространением кибермошенничества.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами