В Росстате указали на огромное число граждан, живущих в нелегальных многоэтажках

Росстат: тысячи россиян живут в нелегальных многоэтажках
правительство Ростовской области

В России выявлены десятки тысяч многоквартирных жилых домов, возведенных с нарушением законодательства в различных регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, полученные Росстатом и Всероссийским центром национальной строительной политики (ВЦНСП), пишут «Известия».

Минстрой РФ подчеркивает, что возведение жилых домов без получения необходимого разрешения является незаконным. Такие постройки квалифицируются как самовольные и подлежат сносу в случае, если представляют опасность для жизни и здоровья людей.

Для узаконивания подобных объектов необходимо пройти все предусмотренные законом этапы: разработку проектной документации, проведение экспертизы, получение разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию. Начиная с 2018 года, в законодательство были внесены изменения, дающие возможность привести самовольные постройки в соответствие с действующими правилами землепользования и градостроительным регламентам, если это представляется возможным.

Органы местного самоуправления не обладают правом самостоятельно принимать решения о сносе или легализации самовольных построек, если право собственности на них уже зарегистрировано или признано судом.

Согласно данным Росстата и ВЦНСП, наибольшая концентрация незаконно возведенных многоквартирных домов наблюдается в Краснодарском крае, Республике Крым, регионах Северного Кавказа, а также в Республике Саха (Якутия).

Ранее в России создали программу безопасного строительства в плотной застройке.

