Китай запустил ракету со спутниками для Geely Automotive

Китай запустил с моря ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

Китайская компания Chinarocket осуществила успешный запуск 11 спутников Geely на околоземную орбиту, воспользовавшись коммерческой ракетой «Цзелун-3» (Jielong-3) или Smart Dragon-3. Об этом пишет ТАСС.

Пуск состоялся во вторник в 03:48 по пекинскому времени (22:48 мск понедельника) с морской платформы в Желтом море, недалеко от города Жичжао, расположенного в восточной провинции Шаньдун.

Запущенные спутники предназначены для использования автоконцерном Geely Automotive. Эта группировка из 11 аппаратов является уже пятой, созданной Geely, и будет использоваться для тестирования систем автономного вождения и связи между транспортными средствами. Кроме того, технология позволит проводить мониторинг океана.

Ракета «Цзелун-3», разработанная Первым научно-исследовательским институтом CASC, представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету-носитель длиной 31 метр и диаметром головного обтекателя 3,35 метра. Она способна выводить на орбиту высотой 500 км до 1,5 тонны полезной нагрузки. С момента начала эксплуатации в декабре 2022 года ракета успешно выполнила 7 миссий (3 из которых в 2023 году). Предыдущий успешный запуск состоялся ровно месяц назад — 9 августа.

