МВД назвало основные схемы мошенников под видом сотрудников банков

МВД: аферисты под видом сотрудников банков используют несколько преступных схем
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники, действующие под видом сотрудников банков, для хищения денег с банковских карт россиян используют несколько мошеннических схем. Об этом ТАСС рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Собеседники агентства отметили, что аферисты, которые выдают себя за сотрудников банка, под предлогом «сбоя в базе данных», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» выманивают у граждан реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Получив эти сведения, мошенники списывают деньги со счета.

В МВД подчеркнули, что во время телефонного разговора с клиентом настоящий сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты и не совершает с ней никаких операций.

7 сентября стало известно, что жители Бурятии готовят коллективное обращение в правоохранительные органы на бывшего менеджера банка из-за обвинений в переводе денег клиентов на собственные счета.

Ранее в МВД заявили об увеличении раскрываемости киберпреступлений.

