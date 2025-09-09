Украина вынуждена закупать топливо, произведенное из российской нефти

Украина, лишившись собственных нефтеперерабатывающих предприятий, оказалась в ситуации, когда вынуждена импортировать топливо, которое произведено из российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Это происходит из-за закупок дизельного топлива в странах, таких как Индия, которые активно перерабатывают российское сырье.

Летом текущего года, после утраты собственных мощностей нефтепереработки, украинские трейдеры столкнулись с необходимостью поиска новых поставщиков топлива. Образовавшийся дефицит стал компенсироваться за счет увеличения импорта, включая поставки из стран Азии.

«Потеря украинских нефтеперерабатывающих заводов этим летом вынудила трейдеров компенсировать потери за счет импорта, закупая дизельное топливо даже у Индии. Эта страна импортирует значительную часть своей сырой нефти из России», — сообщает Reuters.

Ранее Зеленский посетовал, что некоторые партнеры Украины покупают нефть и газ из России.