Россиянка потеряла взятые в кредит деньги, пытаясь спасти мужа от мошенников

В Череповце женщина потеряла взятые в кредит деньги, спасая мужа от аферистов

Жительница Череповца заметила, что муж общается с мошенниками, и сама стала их жертвой. Об этом сообщает vologda.mk.ru.

Горожанка 1987 года рождения, услышав, как муж кому-то диктует коды из СМС по телефону, выхватила у него устройство. Увидев сообщение о «взломе аккаунта Госуслуг», она позвонила по указанному номеру и попала на лжесотрудника Центробанка.

Мошенник убедил женщину, что на имя ее мужа оформляются кредиты. Якобы для блокировки заявок злоумышленник потребовал перевести 270 тысяч рублей.

Женщина перевела деньги с кредитной карты. Позже, во время видеозвонка с «специалистом», она осознала обман и прервала связь.

Ранее московская школьница перевела со счета бабушки аферистам более 1 млн рублей.