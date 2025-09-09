На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка потеряла взятые в кредит деньги, пытаясь спасти мужа от мошенников

В Череповце женщина потеряла взятые в кредит деньги, спасая мужа от аферистов
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Череповца заметила, что муж общается с мошенниками, и сама стала их жертвой. Об этом сообщает vologda.mk.ru.

Горожанка 1987 года рождения, услышав, как муж кому-то диктует коды из СМС по телефону, выхватила у него устройство. Увидев сообщение о «взломе аккаунта Госуслуг», она позвонила по указанному номеру и попала на лжесотрудника Центробанка.

Мошенник убедил женщину, что на имя ее мужа оформляются кредиты. Якобы для блокировки заявок злоумышленник потребовал перевести 270 тысяч рублей.

Женщина перевела деньги с кредитной карты. Позже, во время видеозвонка с «специалистом», она осознала обман и прервала связь.

Ранее московская школьница перевела со счета бабушки аферистам более 1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами