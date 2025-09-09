Мужчина сошел с дистанции в 5 км на Пермском марафоне и попал в больницу

Участника Пермского марафона госпитализировали в первый день мероприятия. Об этом стало известно aif.ru.

Как сообщили изданию очевидцы, ЧП произошло 6 сентября на углу улиц Ленина и Крисанова. Один из участников забега выбрал дистанцию в 5 км и почти сразу после старта столкнулся с ухудшением самочувствия.

Свидетели вызвали скорую помощь, которая прибыла на место через пять минут. Медики доставили пострадавшего в больницу. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

«Пациенту оказана необходимая медицинская помощь, на сегодняшний день он получает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как тяжёлое», — уточнили в Минздраве.

