Британский аэропорт эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Британии эвакуировали из-за инцидента с химическими веществами
Telegram-канал «SHOT»

Аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за «возможного инцидента с опасными химическими веществами». Об этом пишет Sky News.

Закрыт был четвертый терминал международного аэропорта. Сейчас в здании работают бригады специалистов химической защиты и пожарные в специальных костюмах. К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи, но неизвестно, воспользовался ли кто-то помощью медикой.

В июне власти Израиля полностью эвакуировали международный аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива после ракетных ударов по Ирану. При этом полеты по всей стране были прекращены на 10 дней.

При израильских ударах были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в аэропорту южнокорейского Пусана полностью сгорел самолет.

