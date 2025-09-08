Британский аэропорт эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за «возможного инцидента с опасными химическими веществами». Об этом пишет Sky News.

Закрыт был четвертый терминал международного аэропорта. Сейчас в здании работают бригады специалистов химической защиты и пожарные в специальных костюмах. К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи, но неизвестно, воспользовался ли кто-то помощью медикой.

