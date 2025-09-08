На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уральский рецидивист забил возлюбленную за то, что та откровенно общалась с соседом

На Урале мужчина забил возлюбленную за то, что та откровенно общалась с соседом
На Урале 33-летний рецидивист два дня истязал 52-летнюю сожительницу, она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября в квартире дома 13А по Троицкому тракту. Ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение двух дней систематически избивал свою возлюбленную. На почве ревности он нанес женщине не менее 30 ударов руками и ногами по голове и туловищу, она не выжила.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз, прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Причиной для агрессии мужчины стали подозрения в неверности, сообщает «Радио 1». Ему показалось, что избранница слишком откровенно общалась с соседом. Нападавший признался, что боялся быть опозоренным перед окружающими.

Ранее пьяный россиянин забил сожительницу трубой на глазах у детей.

