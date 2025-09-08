Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через «Госуслуги»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил рассмотреть увеличение срока записи к врачу через «Госуслуги»
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения допустимых сроков записи к врачу через сервис «Госуслуги». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ... рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг с использованием системы «Единый портал государственных услуг», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе по данному поручению правительство должно будет предоставить до 20 ноября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Инициатива президента должна сделать медицинские услуги более доступными, это может привести к снижению очередей.

В этом году необычный случай произошел в российском медучреждении. В Новосибирске пациентки женской консультации подрались за место в очереди. Все произошло в поликлинике №22 на улице Зорге. По словам очевидцев, сначала пациентки повздорили, выясняя, кто должен первым попасть на прием, а затем женщина в платке напала на женщину в оранжевой блузе, ударила ее по лицу и повалила на пол.

Ранее в поликлинике Новосибирска драку двух мужчин в очереди разнимали отряда ГБР.

