На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московская школьница перевела со счета бабушки аферистам более 1 млн рублей

В Москве школьница перевела со счета бабушки мошенникам 1,2 млн рублей
true
true
true
close
Pexels

В Москве 13-летняя школьница подверглась атаке мошенников и оставила свою бабушку без накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С ребенком связался неизвестный, представился сотрудником силовых структур, и, оказывая на школьницу давление, запугивая ее нарушением закона и преследованием ее родственников налоговыми органами, убедил ее перевести «задекларировать» деньги со счета бабушки.

Следуя указаниям афериста, девочка взяла телефон бабушки и перевела двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч на указанные счета. В последствии со счета пожилой женщины в другом банке пропали еще 280 тысяч рублей. Ущерб составил более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге задержали мать и сына, которые помогали мошенникам красть деньги у пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами