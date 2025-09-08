Московская школьница перевела со счета бабушки аферистам более 1 млн рублей

В Москве 13-летняя школьница подверглась атаке мошенников и оставила свою бабушку без накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С ребенком связался неизвестный, представился сотрудником силовых структур, и, оказывая на школьницу давление, запугивая ее нарушением закона и преследованием ее родственников налоговыми органами, убедил ее перевести «задекларировать» деньги со счета бабушки.

Следуя указаниям афериста, девочка взяла телефон бабушки и перевела двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч на указанные счета. В последствии со счета пожилой женщины в другом банке пропали еще 280 тысяч рублей. Ущерб составил более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

