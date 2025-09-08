На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали определить список книг, доступных по «Карте Достоевского»

Вассерман: перед введением «Карты Достоевского» нужно определить список книг
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Перед распространением «Карты Достоевского» среди российской молодежи важно определить список книг, которые можно будет приобрести по ней. Об этом «Москве 24» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Он отметил, что в России издаются произведения, которые не всегда приемлемы даже для взрослых. При этом депутат подчеркнул, что инициатива сможет продолжить идею «Пушкинской карты», с помощью которой молодежь может посещать музеи, театры и другие культурные учреждения.

«Даже те, кто не интересовался книгами, скорее всего, воспользуются возможностью получить их бесплатно и будут таким образом постепенно приучаться к книгам», – подчеркнул Вассерман.

Накануне в Госдуме предложили создать «Карту Достоевского» — персональную банковскую карту для школьников с ежегодным зачислением денег на покупку книг. Суть предложения состоит в предоставлении учащимся в возрасте от 14 до 18 лет именной банковской карты, на которую ежегодно будет начисляться 10 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать для приобретения книг, соответствующих определенным критериям, в специализированных книжных магазинах.

Ранее сообщалось, что ВТБ начал принимать заявки на выпуск «Пушкинской карты».

