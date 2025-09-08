На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСТ объяснили, что изменится с введением новых правил подачи на визу в США

РСТ: новые правила подачи на визу в США сильно увеличат затраты и сроки ожидания
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Госдеп ввел новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. Как объяснил в беседе с 360.ru гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, это решение в будущем приведет к увеличению периода ожидания записи до полугода и даже больше.

Теперь процесс подачи заявления на визу строго регламентирован – россиянам это делать допустимо лишь в специально указанных посольствах или консульствах других стран. Визовые сборы возврату или переводу не подлежат, а сроки ожидания, как правило, зависят от конкретного региона, отметил турэксперт.

«Существующие записи на получение визы, как правило, остаются в силе, однако в будущем можно ожидать увеличения времени ожидания записи до шести месяцев и более», — предупредил Абасов.

По его мнению, будут и исключения – например, если визу получают по гуманитарным, внешнеполитическим причинам или медицинским показаниям. Заявление можно подать в Астане или Варшаве, при этом во втором случае последствия для граждан РФ непредсказуемы – во-первых, им нужен шенген, а во-вторых, могут отказаться во въезде в страну.

«Наиболее приемлемым вариантом остается Астана, где виза не требуется», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что если гражданин РФ живет в другой стране, то он может пройти собеседование на визу там, если предоставит документы, подтверждающие факт его проживания в данном государстве.

Напомним, накануне Госдеп на своем сайте уточнил новые правила подачи документов на неиммиграционные визы. Изменение касается всех категорий заявителей по всему миру. Для стран, где американские представительства не функционируют, Госдепартамент определил конкретные посольства, ответственные за прием заявлений от граждан этих стран. В частности, гражданам России для получения визы B1/B2, студенческой или любой другой неиммиграционной визы необходимо обращаться в посольство США в Астане (Казахстан) или в посольство США в Варшаве (Польша).

Ранее сообщалось, что в России после введения безвиза ожидают рост туристов из Китая на 25%.

