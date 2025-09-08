Новые потерпевшие появились в деле о хищении у участников СВО в Шереметьево

В деле о хищении у участников СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

Новые потерпевшие появились в уголовном деле о хищении средств у участников военной операции в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Большинство потерпевших установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела. Некоторые сами рассказали об обмане, узнав об уголовном деле.

По данным следствия, в январе 2025 года Алексей Кабочкин и Игорь Бардин создали организованное преступное сообщество (ОПС), которое обманывало военных на территории аэропорта. На данный момент задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание по 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт. Первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре прошлого года. Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

Сумма ущерба по делу составляет три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что часть фигурантов дела о хищении денег у военных заключила соглашение со следствием.