На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новые потерпевшие появились в деле о хищении у участников СВО в Шереметьево

В деле о хищении у участников СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие
true
true
true
close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Новые потерпевшие появились в уголовном деле о хищении средств у участников военной операции в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Большинство потерпевших установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела. Некоторые сами рассказали об обмане, узнав об уголовном деле.

По данным следствия, в январе 2025 года Алексей Кабочкин и Игорь Бардин создали организованное преступное сообщество (ОПС), которое обманывало военных на территории аэропорта. На данный момент задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание по 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт. Первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре прошлого года. Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

Сумма ущерба по делу составляет три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что часть фигурантов дела о хищении денег у военных заключила соглашение со следствием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами