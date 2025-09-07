Мошенники начали предлагать работу в Росфинмониторинге, чтобы не сесть в тюрьму

Мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой предлагают стать якобы внештатными сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, схема проходит в несколько этапов. Сперва с гражданами связывается неизвестный, чтобы выманить код из SMS-сообщения. После этого с жертвой связывается подельник мошенника, который под видом сотрудника банка предупреждает человека о предоставлении доступа к банковским счетам, в связи с чем ему нужно держать связь с сотрудником Росфинмониторинга.

В МВД отметили, что впоследствии с жертвой связывается якобы сотрудник Росфинмониторинга. Он заявляет, что человек предоставил доступ к своим счетам террористам. Подобный шаг расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность. Чтобы избежать этого, злоумышленник предлагает стать «внештатным сотрудником Росфинмониторинга» и пройти двух месячное обучение.

По информации министерства, в рамках обучения граждане должны разносить письма, помогать пенсионерам в посещении учреждений, однако о подобной работе нельзя никому рассказывать. По итогам «стажировки» жертва получает фотографии удостоверения и трудового договора, после чего мошенники отправляют заявку на работу, включающую в себя преступную деятельность, добавили в МВД.

Ранее мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам».