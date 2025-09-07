На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали предлагать работу в Росфинмониторинге, чтобы не сесть в тюрьму

МВД: мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники разработали новую схему обмана, в рамках которой предлагают стать якобы внештатными сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, схема проходит в несколько этапов. Сперва с гражданами связывается неизвестный, чтобы выманить код из SMS-сообщения. После этого с жертвой связывается подельник мошенника, который под видом сотрудника банка предупреждает человека о предоставлении доступа к банковским счетам, в связи с чем ему нужно держать связь с сотрудником Росфинмониторинга.

В МВД отметили, что впоследствии с жертвой связывается якобы сотрудник Росфинмониторинга. Он заявляет, что человек предоставил доступ к своим счетам террористам. Подобный шаг расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность. Чтобы избежать этого, злоумышленник предлагает стать «внештатным сотрудником Росфинмониторинга» и пройти двух месячное обучение.

По информации министерства, в рамках обучения граждане должны разносить письма, помогать пенсионерам в посещении учреждений, однако о подобной работе нельзя никому рассказывать. По итогам «стажировки» жертва получает фотографии удостоверения и трудового договора, после чего мошенники отправляют заявку на работу, включающую в себя преступную деятельность, добавили в МВД.

Ранее мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами