В Новосибирске курьер напал на сотрудницу склада

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства нападения на кладовщицу на складе, девушка смогла отбиться от злоумышленника и сбежать через окно. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ 54».

Инцидент произошел 6 сентября на складе на улице Сухарной. Мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, набросился на сотрудницу предприятия. По словам женщины, он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно.

«Я схватила нож и начала кричать, но меня бы никто не услышал. В итоге мне пришлось вылезать через окно и звать на помощь, пока он пытался взломать дверь», — рассказала девушка.

На следующий день злоумышленник вернулся и заявил коллегам потерпевший, что пришел извиниться. По данным kp.ru, на место выезжали сотрудники полиции. Мужчина был задержан и опрошен. По факту произошедшего проводится проверка.

