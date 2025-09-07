На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске курьер напал на сотрудницу склада

В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на сотрудницу склада
true
true
true

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства нападения на кладовщицу на складе, девушка смогла отбиться от злоумышленника и сбежать через окно. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ 54».

Инцидент произошел 6 сентября на складе на улице Сухарной. Мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, набросился на сотрудницу предприятия. По словам женщины, он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно.

«Я схватила нож и начала кричать, но меня бы никто не услышал. В итоге мне пришлось вылезать через окно и звать на помощь, пока он пытался взломать дверь», — рассказала девушка.

На следующий день злоумышленник вернулся и заявил коллегам потерпевший, что пришел извиниться. По данным kp.ru, на место выезжали сотрудники полиции. Мужчина был задержан и опрошен. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье мужчина с топором напал на пожилую соседку из-за долга

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами