Гала-концерт «Тихоокеанский бит» прошел на ВЭФ-2025

Артисты Дальнего Востока представили культурное многообразие регионов
Shutterstock

Гала-концерт «Тихоокеанский бит», ставший частью культурной программы Восточного экономического форума, состоялся на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Открыли мероприятие артисты из Забайкальского края, исполнившие композиции о характере жителей региона. В их программу также вошли вокально-хореографические номера.

Далее перед зрителями выступили творческие коллективы из Сахалинской, Магаданской, Амурской областей, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, Приморского края и Республики Саха (Якутия). Каждый регион представил свои уникальные номера, демонстрирующие культурное богатство дальневосточных территорий.

Завершила концерт известная российская исполнительница Асия, чье выступление стало ярким финалом вечера.

Концерт объединил артистов, представляющих разные уголки Дальнего Востока, и стал площадкой для демонстрации культурного многообразия регионов.

