Пожар произошел в бывшем телевизионном центре «Би-би-си»

В бывшем телецентре BBC начался пожар, к тушению привлекли около ста пожарных
Алекс Макнотон/РИА «Новости»

В Лондоне начался пожар в бывшем телевизионном центре «Би-би-си», около ста пожарных привлечены к тушению. Об этом сообщается в материале самой вещательной корпорации.

«Около 100 пожарных борются с пожаром в ресторане, расположенном в здании бывшего телецентра «Би-би-си» на западе Лондона», — говорится в статье.

По данным пожарных, возгорание произошло в девятиэтажном здании на улице Вуд-Лейн в районе Уайт-Сити, которое являлось штаб-квартирой «Би-би-си» до 2013 года. Сообщается, что пожар вспыхнул рано утром в субботу, на момент публикации огонь распространился на веранду и воздуховоды.

В издании отметили, что к тушению были привлечены 15 пожарных машин, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время Вуд-Лейн перекрыта для транспорта, пешеходам также рекомендуется избегать этого района.

Накануне в Третьяковской галерее произошло задымление, были эвакуированы 11 человек. По данным Telegram-канала SHOT, эпицентром возгорания стало подвальное помещение галереи. Пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети Айя-София.

