Сбер снизил прогноз по кредитованию юрлиц в 2025 году

Ведяхин: Сбер понизил прогноз по росту кредитования юрлиц до 7-9%
Александр Вильф/РИА Новости

Сбер скорректировал прогноз по росту кредитования юридических лиц в 2025 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

По его словам, это связано с резким замедлением инвестиционного цикла.

«Мы понизили прогноз по росту кредитования юрлиц в 2025 году с 12% до 7-9%. Это связано с тем, что инвестиционный цикл, к сожалению, резко замедлился. Клиенты поставили большинство проектов на паузу», — сказал он.

Также Ведяхин рассказал, как запустить проект. По его словам, запуск проекта требует длительной подготовки: формирования команды, согласования с поставщиками оборудования, актуализации планов и договоренностей с партнерами.

«Для среднего проекта цикл запуска составляет от 6 до 12 месяцев, для крупного - от года до 2,5 лет. Поэтому даже когда ставка будет снижаться, ожидать резкого возобновления инвестиционного цикла не стоит. Это будет с задержкой», — отметил он.

При этом первый заместитель председателя правления банка подчеркнул, что Сбер наблюдает определенную активизацию кредитования.

«Но это кредитование на оборотку — то, без чего предприятия не могут жить. Они обращаются в банк за кредитами и получают деньги на финансирование оборотного капитала. Инвестиции пока на паузе», — добавил Ведяхин.

